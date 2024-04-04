Всемирный фестиваль молодёжи будут проводить в России раз в шесть лет

Всемирный фестиваль молодёжи будет проходить в России раз в шесть лет, заявила глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева на церемонии открытия новых молодёжных центров в регионах РФ.

"Спасибо за принятие главного решения о проведении в России Всемирного фестиваля молодёжи на регулярной основе раз в шесть лет, а также проведении ежегодных международных тематических слётов", — сказала она в обращении к главе государства Владимиру Путину, который открывал центры по видеосвязи.

В свою очередь Путин отметил, что наследие ВФМ должно сохраняться и использоваться. Кроме того, он высоко оценил подготовку и проведение мероприятия. По словам российского лидера, эта работа была "масштабной, командной и результативной".

"Наследие этого фестиваля, конечно, имеет серьёзную ценность для нас в будущем. И не нужно упускать то, что у нас в руках сейчас находится. С этим нужно работать. Это пойдёт на пользу и нашей стране, и нашим молодым людям, и нашим партнёрам, нашим друзьям практически на всех континентах", — отметил российский лидер.