Путин наградил орденами Почёта Древаля и Гурова за успешное проведение ВФМ

Президент России Владимир Путин наградил орденами Почёта генерального директора общества "Знание" Максима Древаля и председателя правления Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" Григория Гурова. Награды вручены за успешную организацию и проведение Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который проходил с 1 по 7 марта в Сочи. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

"За успешную организацию и проведение Всемирного фестиваля молодёжи наградить орденом Почёта Древаля Максима Алексеевича", — говорится в тексте одного из указов.

Кроме того, за организацию фестиваля был удостоен ордена Дружбы заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов, а советник главы данной организации Антон Пашков был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Также глава российского государства наградил государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Историк является главой Геральдического совета при президенте, а также заместителем гендиректора Государственного Эрмитажа.

Вместе с тем орденами Почёта наградили российского посла в Израиле Анатолия Викторова и главу дипмиссии в Египте Георгия Борисенко. Дипломатов отметили на государственном уровне за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.