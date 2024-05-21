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21 мая, 17:15

Путин наградил орденами Почёта Древаля и Гурова за успешное проведение ВФМ

Глава общества "Знание" Максим Древаль и председатель "Движения первых" Григорий Гуров. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо / Станислав Красильников

Глава общества "Знание" Максим Древаль и председатель "Движения первых" Григорий Гуров. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо / Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин наградил орденами Почёта генерального директора общества "Знание" Максима Древаля и председателя правления Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" Григория Гурова. Награды вручены за успешную организацию и проведение Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который проходил с 1 по 7 марта в Сочи. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

"За успешную организацию и проведение Всемирного фестиваля молодёжи наградить орденом Почёта Древаля Максима Алексеевича", — говорится в тексте одного из указов.

Кроме того, за организацию фестиваля был удостоен ордена Дружбы заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов, а советник главы данной организации Антон Пашков был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Также глава российского государства наградил государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Историк является главой Геральдического совета при президенте, а также заместителем гендиректора Государственного Эрмитажа.

Вместе с тем орденами Почёта наградили российского посла в Израиле Анатолия Викторова и главу дипмиссии в Египте Георгия Борисенко. Дипломатов отметили на государственном уровне за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

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А ранее Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До назначения главой данного региона политик трудился в правительстве Ставропольского края, а ещё раньше занимал должность заместителя губернатора Севастополя.

Дарья Нарыкова
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