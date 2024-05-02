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2 мая, 15:39

Путин наградил орденом Мужества белгородского губернатора Гладкова

Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича — губернатора Белгородской области", — говорится в документе.

Вячеславу Гладкову 55 лет. Занимает пост губернатора Белгородской области с 27 сентября 2021 года (был врио с 18 ноября 2020 года по 27 сентября 2021-го). До этого трудился в Правительстве Ставропольского края, а также занимал должность заместителя губернатора Севастополя.

Напомним, с начала спецоперации ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. Ранее Гладков сообщил, что в результате вражеских атак с 2022 года погибло 120 мирных жителей, в том числе 11 детей. Глава региона также добавил, что ранения получил 651 человек. У некоторых из них ампутированы руки или ноги.

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Обложка ©

Вячеслав Гладков. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Наталья Исакова
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