Путин наградил орденом Мужества белгородского губернатора Гладкова

Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича — губернатора Белгородской области", — говорится в документе.

Вячеславу Гладкову 55 лет. Занимает пост губернатора Белгородской области с 27 сентября 2021 года (был врио с 18 ноября 2020 года по 27 сентября 2021-го). До этого трудился в Правительстве Ставропольского края, а также занимал должность заместителя губернатора Севастополя.