Гладков назвал точное число погибших от рук ВСУ белгородцев

На сегодняшний день 120 жителей Белгородской области погибли от рук украинских боевиков. Раненых в пять раз больше, заявил в видеообращении по окончании заседания оперативного штаба губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У нас в целом погибло 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребёнок", — привёл данные чиновник.