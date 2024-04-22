Гладков назвал точное число погибших от рук ВСУ белгородцев
Гладков заявил о 120 погибших в Белгородской области с начала обстрелов ВСУ
На сегодняшний день 120 жителей Белгородской области погибли от рук украинских боевиков. Раненых в пять раз больше, заявил в видеообращении по окончании заседания оперативного штаба губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У нас в целом погибло 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребёнок", — привёл данные чиновник.
Также Гладков озвучил правила безопасности в период пасхальных праздников. Он призвал белгородцев отказаться от посещения кладбищ 4 и 5 мая, чтобы лишить противника возможности нанести внезапный удар по скоплению гражданских.
Напомним, что ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории Белгородской области с применением дронов и артиллерии. Подавляющее большинство угроз нивелируется дежурными системами ПВО. А недавно боевики лишились и американской гаубицы, которая вела огонь по мирному населению.
ТАСС / Евгений Силантьев