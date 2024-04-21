Стало известно об уничтожении гаубицы, обстреливавшей Белгород

Российские артиллеристы в зоне СВО смогли уничтожить гаубицу М777 американского производства, стрелявшую по мирным жителям Белгорода, сообщил РИА "Новости" артиллерист из группировки войск прикрытия границы РФ с позывным Марио.

Марио находится в зоне конфликта порядка двух лет, но за весь этот период гаубицу M777 он считает самой главной своей целью.

"Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше", — рассказал боец.

Он рассказал, как происходило уничтожение цели: артиллеристам передали координаты, затем была выбрана огневая позиция и место. Выехали ночью, встали на позицию и навели прицел, после чего начали "отрабатывать по цели".

По словам бойца, ствол уничтоженного орудия был направлен в сторону Белгорода. ВСУ довольно часто обстреливают мирных граждан, но российские бойцы ведут контрбатарейную борьбу, ликвидируя орудия неприятеля.