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21 апреля, 04:30

Стало известно об уничтожении гаубицы, обстреливавшей Белгород

Артиллерист Марио: Гаубица М777 ВСУ, стрелявшая по Белгороду, уничтожена

Российские артиллеристы в зоне СВО смогли уничтожить гаубицу М777 американского производства, стрелявшую по мирным жителям Белгорода, сообщил РИА "Новости" артиллерист из группировки войск прикрытия границы РФ с позывным Марио.

Марио находится в зоне конфликта порядка двух лет, но за весь этот период гаубицу M777 он считает самой главной своей целью.

"Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше", — рассказал боец.

Он рассказал, как происходило уничтожение цели: артиллеристам передали координаты, затем была выбрана огневая позиция и место. Выехали ночью, встали на позицию и навели прицел, после чего начали "отрабатывать по цели".

По словам бойца, ствол уничтоженного орудия был направлен в сторону Белгорода. ВСУ довольно часто обстреливают мирных граждан, но российские бойцы ведут контрбатарейную борьбу, ликвидируя орудия неприятеля.

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Ранее военные силы РФ сбросили авиабомбу в расположение артиллеристов ВСУ в Бериславе, находящемся в Херсонской области. Прилёт случился по расположению артиллерии и артиллеристов. По некоторым данным, туда незадолго до этого привезли "новеньких", которые завершили тренировку в Николаеве.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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