Бандеровский экспресс: Топ-5 сообщений о ликвидации нацистов и легионеров ВСУ за неделю Наши военные продолжают вскрывать места дислокации ВСУ и западных наёмников, нанося тяжёлые удары и выжигая склады с вооружением — спустя время украинские СМИ и паблики сообщают о потерях наиболее отличившихся боевиков. 16 апреля, 21:28 Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Легионеры США, Франции и Грузии: 60 кадровых офицеров

Ударом ВКС России в семь утра в Славянске было уничтожено около 60 западных кадровых офицеров из США, Франции и Грузии. Напомним, неделей ранее российские военкоры сообщали о переброске французского Иностранного легиона в район города, занятого ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что помимо легионеров в здании находились украинские артиллеристы.

— По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам, — сказал Лебедев.

ВСУ: Снайперша Виски







В середине апреля стало известно об уничтожении 30-летней снайперши ВСУ Екатерины Шинкаренко из взвода снайперов 53-й отдельной механизированной бригады с позывным Виски. Отмечается, что уроженка Краматорска погибла при отходе ВСУ из Авдеевки на участке Ласточкино – Северное.

Поскольку украинские войска при отступлении бросали погибших, тело Шинкаренко доставили на Украину только на минувшей неделе, 13 апреля личность снайперши удалось установить. По информации военкоров, погибших в рядах ВСУ женщин-военнослужащих уже сотня: 16 снайперов, 72 медика, 12 связисток.

Командир разведгруппы ВСУ

В Нетайлове ДНР ликвидирован командир разведывательной группы ВСУ 37-летний Александр Лях. Фото © Telegram / Tatarinov_R

В Нетайлове ДНР ликвидирован командир разведывательной группы ВСУ 37-летний Александр Лях вместе со своей группой из шести человек. Информацию о его гибели подтвердил экс-глава Энергодара Дмитрий Орлов в соцсетях.

Легионер из США: Седрик Чарльз Хэмм

В зоне проведения СВО ликвидирован ещё один американский наёмник: уроженец штата Техас Седрик Чарльз Хэмм приехал на Украину пару месяцев назад. По некоторым данным, ликвидирован в районе Часова Яра, сообщают военкоры. Перед отъездом американский наёмник постил сообщения о готовности совершать подвиги и собственном отличии от других.

Наёмник из Техаса Седрик Чарльз Хэмм, ликвидированный в зоне СВО. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Сед Гам

ВСУ: Александр Юша

На Херсонском направлении в населённом пункте Крынки был ликвидирован близкий товарищ и друг командира ВСУ с позывным Мадьяр — командир взвода БПЛА Александр Юша. На кадрах очередная группа элитного спецназа ВСУ на модных лодках отправляется на дно, несмотря на то что судно оснащено средством РЭБ.

Кадры уничтожения командира взвода БПЛА вместе с командиром Александром Юшей. Видео © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z

Напомним, Мадьяр получил известность в ходе освобождения ВС РФ Соледара и Угледара. Его группа БПЛА применяла дроны с химическими боеприпасами. Недавно Мадьяр опубликовал ролик, в котором хвастался складом дронов на правобережье Херсонской области. Военный эксперт Юрий Подоляка задаётся вопросом, не тот ли это уничтоженный объект, о котором сегодня упоминается в сводке Минобороны России.

Ролик, в котором украинский военный с позывным Мадьяр хвастается складом на правобережье Херсонской области. Видео © Telegram / "Спецоперация Z" | Юрий Подоляка+

Авторы Владимир Павлов