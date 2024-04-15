В зоне СВО ликвидирована 30-летняя снайперша ВСУ с позывным Виски 15 апреля, 07:54 44567 44567 Снайперша ВСУ Екатерина Шинкаренко. Фото © Telegram/"Шёпот фронта"

В зоне спецоперации, недалеко от Северска в ДНР, ликвидирована 30-летняя снайперша ВСУ Екатерина Шинкаренко (позывной Виски). Об этом сообщает телеграм-канал "Шёпот фронта".

По его данным, Екатерина Шинкаренко — уроженка Краматорска. Была награждена орденом "За мужество" III степени и отличительным знаком ВСУ "Золотой крест".

А ранее в Одессе в результате удара по пункту дислокации Вооружённых сил Украины был ликвидирован командир националистического батальона "Цунами" Александр Гостищев.

Авторы Александра Вишнякова