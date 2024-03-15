Командир украинского нацбата "Цунами" ликвидирован в Одессе

В Одессе погиб командир националистического батальона "Цунами" Александр Гостищев. Об этом в соцсетях в пятницу, 15 марта, сообщили председатель местного районного совета Виталий Барвиненко и депутат горсовета Андрей Вагапов. Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о гибели экс-заммэра города Сергея Тетюхина.

Гостищев стал командиром "Цунами" после начала специальной военной операции (СВО), до этого — с 2021 года — был замначальника полиции Одесской области, а с 2019-го возглавлял патрульную полицию региона. Украинские СМИ называли его националистическое подразделение "батальоном специального назначения".

Сегодня в СМИ появились сообщения, что в Одессе в результате удара по пункту дислокации Вооружённых сил Украины уничтожены главари и боевики украинского нацбатальона. Предварительно, атака была совершена с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".