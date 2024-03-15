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15 марта, 14:36

В зоне СВО ликвидирован экс-солдат Бундесвера, провоевавший на стороне ВСУ почти два года

RND: В зоне СВО погиб экс-солдат Бундесвера, воевавший в рядах ВСУ

Экс-солдат Бундесвера Штефан. Обложка © RND.de

Экс-солдат Бундесвера Штефан. Обложка © RND.de

В зоне спецоперации (СВО) был ликвидирован очередной иностранный наёмник. Как сообщает портал RND, речь идёт о 37-летнем гражданине Германии по имени Штефан, который воевал на стороне ВСУ с апреля 2022 года.

До того, как попасть на территорию Незалежной, немец пять лет служил в Бундсвере и трижды отправлялся в Афганистан. В рядах ВСУ Штефан участвовал в боях как командир разведгруппы и оператор разведывательных беспилотников. Накануне, 14 марта, он попал под удар российской артиллерии. Как утверждают источники в Иностранном легионе ВСУ, Штефан находился в блиндаже, который был разрушен прямым попаданием снаряда.

А ранее Life.ru писал, что Чехия подтвердила гибель своего четвёртого гражданина, который воевал на стороне ВСУ. По информации одного из местных СМИ, ВС РФ ликвидировали наёмника в районе Авдеевки, где проходили ожесточённые бои.

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Наталья Исакова
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