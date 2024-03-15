В зоне СВО ликвидирован экс-солдат Бундесвера, провоевавший на стороне ВСУ почти два года

В зоне спецоперации (СВО) был ликвидирован очередной иностранный наёмник. Как сообщает портал RND , речь идёт о 37-летнем гражданине Германии по имени Штефан, который воевал на стороне ВСУ с апреля 2022 года.

До того, как попасть на территорию Незалежной, немец пять лет служил в Бундсвере и трижды отправлялся в Афганистан. В рядах ВСУ Штефан участвовал в боях как командир разведгруппы и оператор разведывательных беспилотников. Накануне, 14 марта, он попал под удар российской артиллерии. Как утверждают источники в Иностранном легионе ВСУ, Штефан находился в блиндаже, который был разрушен прямым попаданием снаряда.