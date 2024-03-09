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9 марта, 15:18

Лидера французских неонацистов ликвидировали под Авдеевкой

ТАСС: Под Авдеевкой убит воевавший за ВСУ лидер французских неонацистов Ожаром

Уничтоженный на Авдеевском направлении лидер французских неонацистов Сезар Ожаром. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cesar_francuz

Уничтоженный на Авдеевском направлении лидер французских неонацистов Сезар Ожаром. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cesar_francuz

Воевавший за ВСУ лидер французских неонацистов Сезар Ожаром уничтожен на Авдеевском направлении. Об этом в субботу, 9 марта, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ", — отметил он.

По данным агентства, Ожаром работал на французские спецслужбы. К слову, ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 450 военных.

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В феврале французский лидер Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. В МИД Франции отметили, что введение войск в Незалежную может произойти, но без участия в конфликте. Тем временем Швеция, Германия, Британия, а также США объявили, что не станут отправлять войска в зону спецоперации. 8 марта стало известно, что Франция введёт войска на Украину при продвижении ВС РФ в сторону Киева или стремительном наступлении на юг с взятием Одессы.

Никита Осипов
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