Лидера французских неонацистов ликвидировали под Авдеевкой
ТАСС: Под Авдеевкой убит воевавший за ВСУ лидер французских неонацистов Ожаром
Уничтоженный на Авдеевском направлении лидер французских неонацистов Сезар Ожаром. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cesar_francuz
Воевавший за ВСУ лидер французских неонацистов Сезар Ожаром уничтожен на Авдеевском направлении. Об этом в субботу, 9 марта, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ", — отметил он.
По данным агентства, Ожаром работал на французские спецслужбы. К слову, ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 450 военных.
В феврале французский лидер Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. В МИД Франции отметили, что введение войск в Незалежную может произойти, но без участия в конфликте. Тем временем Швеция, Германия, Британия, а также США объявили, что не станут отправлять войска в зону спецоперации. 8 марта стало известно, что Франция введёт войска на Украину при продвижении ВС РФ в сторону Киева или стремительном наступлении на юг с взятием Одессы.