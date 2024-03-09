Лидера французских неонацистов ликвидировали под Авдеевкой

Воевавший за ВСУ лидер французских неонацистов Сезар Ожаром уничтожен на Авдеевском направлении. Об этом в субботу, 9 марта, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ", — отметил он.