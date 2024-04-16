Мексиканские головорезы и убийцы: Что изменят боевики наркосиндикатов в зоне СВО
После возвращения в США бойцов ЧВК в гробах Вашингтон вспомнил про тысячи сикариос — членов наркосиндикатов из Латинской Америки, привыкших убивать, грабить и пытать своих жертв. Что изменят такие солдаты в зоне спецоперации — в материале Life.ru.
Человеческое отребье из наркокартелей Мексики и Колумбии — новая прокси-сила США на просторах Украины. По данным Службы внешней разведки России, первую партию головорезов планируется забросить в зону боевых действий уже летом. Стоят за отправкой и вербовкой членов наркосиндикатов, пребывающих в тюрьмах США, американские ЧВК, Управление по борьбе с наркотиками и ФБР.
Из сводок пресс-бюро СВР следует, что бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев. "В случае согласия на "командировку" им обещается полная амнистия в расчёте на то, что они никогда не вернутся назад. Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора будет продолжена и расширена за счёт преступников из других стран".
Что известно о боевиках наркокартелей
Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов рассказывает, что боевики наркосиндикатов — не просто отморозки, уголовники, преступники и убийцы. Многие из них с самых юных лет выступают в качестве секарио — наёмных убийц, которые действуют в интересах наркокартелей. Они привыкли убивать, в том числе мирных граждан, сопровождая потоки нелегалов из стран Центральной Азии и Южной Америки, которые следуют в США. Эта деятельность также контролируется наркосиндикатами.
Рейд федеральной полиции на территории наркокартеля. Фото © Getty Images / Shaul Schwarz
Лучше всего понять, на что способны представители наркосиндикатов и как они живут, можно из сводок нарковойн в латиноамериканских СМИ. Практически ежедневно в режиме онлайн проходят сообщения о зверских расправах конфликтующих группировок, расстрелах полицейских и убийствах местных жителей. Аресты наркобаронов вызывают серию блокад и поджогов в городах, где представлены картели, а отказ поделиться собственностью — уничтожение семей с детьми.
Нашумевшее в Сети преступление в мексиканском городе Тасинтаро штата Мичоакан поражает жестокостью. Наёмные убийцы из картеля Терпалкатепека убили семью фермеров за отказ отдать им сады авокадо. Мужчина, его беременная супруга и ребёнок были расстреляны. В штате Герреро члены картеля Ла Фамилия Мичоакана перебили население целой деревни из почти 30 человек. Картель нового поколения Халиско (CJNG) объявил зачистку в штате Табаско, который является важной частью маршрута контрабанды кокаина и мигрантов из Центральной Америки.
Так выглядят последние предупреждения представителей наркогруппировок, которые они снимают и отправляют друг другу, — картель нового поколения Халиско (CJNG) объявляет зачистку. Видео © Telegram / LCN
— В обмен на гарантии будущей свободы, которые предложит американское правительство в лице гробовщиков-рекрутеров, боевики наркокартелей будут готовы выполнять задачи в военном конфликте. Насколько они будут эффективны, хватит ли им подготовки — тоже вопрос, но их могут использовать в качестве дисциплинирующего фактора и как пушечное мясо в штурмовых мероприятиях. Это та категория, которую американцам точно не жалко, — комментирует старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
Фактор дешевизны, когда не нужно выделять дополнительные финансовые средства, имеет для США особенное значение. Эти лица, скорее всего, будут в меньшей степени обеспечены с точки зрения зарплат и дополнительных финансовых выплат, но тем не менее они смогут легализоваться, объясняет эксперт.
— Если проанализировать мексиканские наркокартели, то множество бойцов будут представлять картель Синалоа, который давно находится под контролем ЦРУ. Выходцы из этого влиятельного наркосиндиката работают по всей Латинской Америке, в США, странах Европы и даже в Западной Африке, потому последняя выступает одной из транзитных зон, — говорит Степанов.
Кроме того, по словам эксперта, это будут и так называемые молодые картели, самые отмороженные из них — Сета, чьи группировки также действуют на территории США, и новое поколение Халисико (CJNG). Они известны тем, что в публичном пространстве выкладывали видео пыток, в том числе видео ликвидации своих конкурентов с ампутацией конечностей и использованием строительных инструментов.
Переброска членов наркокартелей на Украину
Сикарио из "Объединённых картелей". Фото © Telegram / Байки из фавел
По мнению Александра Степанова, логистика наёмников из ЛА будет проходить по той же схеме, что и с бойцами ЧВК, многих из которых ВС РФ уничтожали ещё во Львовской области.
— Заходить они, скорее всего, будут по стандартной схеме — сухопутным коридором, сначала их доставят в польский Жешув, а в дальнейшем распределят по лагерям подготовки на Западной Украине. Кого не смогут уничтожить средствами высокоточного оружия, те попадут на ЛБС. При этом для нашей страны никакой принципиальной разницы не будет — это выходец из наркокартеля или представитель нацбатальона, потому что это не высококвалифицированная военная сила, — заметил Степанов.
Эксперт добавил, что, когда представители наркосиндикатов начнут активно "кошмарить" местных жителей, это станет серьёзным гуманитарным вызовом для тех регионов, где будут размещаться подобные отряды маньяков, убийц, людей с абсолютным изменением психики и отсутствием морали, для которых человеческая жизнь ничего не стоит.
Также нельзя исключать, что представители наркосиндикатов могут и избежать участия в боевых действиях, попытавшись перебраться в другие страны Восточной Европы. Легализация таких сил в Европейском союзе станет очередной головной болью, созданной "добрым" союзником — ЕС. Александр Степанов отмечает, что этот деструктивный элемент будет тоже управляться ЦРУ, что станет дополнительным рычагом для дестабилизации общеевропейской обстановки.
Что связывает США и наркосиндикаты Латинской Америки
Здание Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Фото © Wikipedia / Кэрол М. Хайсмит
Вашингтон негласно сотрудничает с наркокартелями с прошлого века. Об этом написано более десятка книг непосредственными свидетелями этого процесса, даже из числа бывших офицеров Управления по борьбе с наркотиками (DEA), которые лично сталкивались с тем, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) курирует наркотрафик, напоминает старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
— Нужно изучить генезис наркокартелей, кто их создавал, для решения каких задач и целей. И кто является потребителем продукции именно латиноамериканских картелей. Все каналы, которые обеспечивают поставки запрещённых веществ, контролируются американскими спецслужбами, в частности ЦРУ, — комментирует эксперт. — А неучтённые потоки денег идут на обеспечение операций американских спецслужб по всему миру.
Начиная с 1996 года о причастности ЦРУ к контролю наркотрафика из Латинской Америки пишут и американские расследователи. Например, лауреат Пулитцеровской премии журналист Гэри Уэбб ошеломил мир серией статей в газете San Jose Mercury News, в которых он выяснил причины эпидемии крэк-кокаина в Америке. Спустя восемь лет автор расследования был найден убитым двумя выстрелами в голову, и его смерть, на удивление, признали самоубийством.
Позднее по его материалам был снят фильм "Убить гонца". В своей книге "Тёмный альянс: ЦРУ, контрас и крэковая эпидемия" Уэбб собрал данные о причастности ЦРУ к торговле запрещёнными веществами в США, связях спецслужбы с движением контрас в Никарагуа, занимавшихся контрабандой наркотиков. Так, тонны кокаина попадали к уличным бандам Лос-Анджелеса, а затем спецслужба направляла миллионы доходов от продажи никарагуанским контрас.
Нелинейное сотрудничество
На сайте ФБР за 2008 год, например, обозначена цифра пребывания в США членов только одной сальвадорской наркогруппировки Mara Salvatrucha (MS-13) — от 6000 до 10 000 человек. Сейчас самыми гигантскими активами человеческих ресурсов обладают разросшиеся наркосиндикаты Мексики — Синалоа и наркокартели нового поколения Халисико (CJNG).
Наёмники картеля нового поколения Халисико (CJNG). Фото © Telegram / Cекс, картели, Фрида Кало
Если заглянуть в хроники разборок наркокартелей не только с конкурентами, но и с собственными согражданами, попадающими под замес, то становится понятен вектор интереса американских спецслужб к этому процессу. Речь идёт о теории управляемого хаоса, создании параллельных структур, оспаривающих власть официальных правительств, и огромных потоках денег. А наркосиндикаты Латинской Америки становятся ударной силой для демонтажа политических режимов, отметил в своём исследовании ещё в 2018 году политический аналитик Константин Стригунов.
Автор проанализировал утечку информации компании Stratfor, которая показала, что Правительство США работает с мексиканскими картелями для доставки наркотиков в Соединённые Штаты. Речь шла о сотрудничестве с картелем Sinaloa, когда американцы передавали оружие в обмен на информацию о других картелях.
— Инструмент наркосиндикатов всегда был в обойме американского разведсообщества. В настоящее время они планируют использовать именно боевые структуры выходцев из наркокартелей в качестве своих прокси из числа уголовников, которые отбывают заключение на территории США. Это не исключает того, что будет осуществляться вербовка действующих представителей наркокартелей и из других стран, — считает Александр Степанов.
По его словам, это может указывать на то, что сил и средств ЧВК уже недостаточно. ЧВК больше не готовы рисковать своими жизнями даже за крупное вознаграждение, хорошо понимая, что высока вероятность гибели бойцов, которые даже не доедут до линии фронта.