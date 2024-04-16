Мексиканские головорезы и убийцы: Что изменят боевики наркосиндикатов в зоне СВО После возвращения в США бойцов ЧВК в гробах Вашингтон вспомнил про тысячи сикариос — членов наркосиндикатов из Латинской Америки, привыкших убивать, грабить и пытать своих жертв. Что изменят такие солдаты в зоне спецоперации — в материале Life.ru. 15 апреля, 21:28 По данным Службы внешней разведки России, первую партию головорезов планируется забросить в зону боевых действий уже летом. Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © Кадр из сериала "Нарко"/ Kinopoisk

Человеческое отребье из наркокартелей Мексики и Колумбии — новая прокси-сила США на просторах Украины. По данным Службы внешней разведки России, первую партию головорезов планируется забросить в зону боевых действий уже летом. Стоят за отправкой и вербовкой членов наркосиндикатов, пребывающих в тюрьмах США, американские ЧВК, Управление по борьбе с наркотиками и ФБР.

Из сводок пресс-бюро СВР следует, что бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев. "В слу­чае согласия на "командировку" им обещается полная амнистия в расчёте на то, что они никогда не вернутся назад. Если пилот­ный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора будет про­должена и расширена за счёт преступников из других стран".

Что известно о боевиках наркокартелей

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов рассказывает, что боевики наркосиндикатов — не просто отморозки, уголовники, преступники и убийцы. Многие из них с самых юных лет выступают в качестве секарио — наёмных убийц, которые действуют в интересах наркокартелей. Они привыкли убивать, в том числе мирных граждан, сопровождая потоки нелегалов из стран Центральной Азии и Южной Америки, которые следуют в США. Эта деятельность также контролируется наркосиндикатами.

Рейд федеральной полиции на территории наркокартеля. Фото © Getty Images / Shaul Schwarz

Лучше всего понять, на что способны представители наркосиндикатов и как они живут, можно из сводок нарковойн в латиноамериканских СМИ. Практически ежедневно в режиме онлайн проходят сообщения о зверских расправах конфликтующих группировок, расстрелах полицейских и убийствах местных жителей. Аресты наркобаронов вызывают серию блокад и поджогов в городах, где представлены картели, а отказ поделиться собственностью — уничтожение семей с детьми.

Нашумевшее в Сети преступление в мексиканском городе Тасинтаро штата Мичоакан поражает жестокостью. Наёмные убийцы из картеля Терпалкатепека убили семью фермеров за отказ отдать им сады авокадо. Мужчина, его беременная супруга и ребёнок были расстреляны. В штате Герреро члены картеля Ла Фамилия Мичоакана перебили население целой деревни из почти 30 человек. Картель нового поколения Халиско (CJNG) объявил зачистку в штате Табаско, который является важной частью маршрута контрабанды кокаина и мигрантов из Центральной Америки.

Так выглядят последние предупреждения представителей наркогруппировок, которые они снимают и отправляют друг другу, — картель нового поколения Халиско (CJNG) объявляет зачистку. Видео © Telegram / LCN

— В обмен на гарантии будущей свободы, которые предложит американское правительство в лице гробовщиков-рекрутеров, боевики наркокартелей будут готовы выполнять задачи в военном конфликте. Насколько они будут эффективны, хватит ли им подготовки — тоже вопрос, но их могут использовать в качестве дисциплинирующего фактора и как пушечное мясо в штурмовых мероприятиях. Это та категория, которую американцам точно не жалко, — комментирует старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Фактор дешевизны, когда не нужно выделять дополнительные финансовые средства, имеет для США особенное значение. Эти лица, скорее всего, будут в меньшей степени обеспечены с точки зрения зарплат и дополнительных финансовых выплат, но тем не менее они смогут легализоваться, объясняет эксперт.

— Если проанализировать мексиканские наркокартели, то множество бойцов будут представлять картель Синалоа, который давно находится под контролем ЦРУ. Выходцы из этого влиятельного наркосиндиката работают по всей Латинской Америке, в США, странах Европы и даже в Западной Африке, потому последняя выступает одной из транзитных зон, — говорит Степанов.

Кроме того, по словам эксперта, это будут и так называемые молодые картели, самые отмороженные из них — Сета, чьи группировки также действуют на территории США, и новое поколение Халисико (CJNG). Они известны тем, что в публичном пространстве выкладывали видео пыток, в том числе видео ликвидации своих конкурентов с ампутацией конечностей и использованием строительных инструментов.

Переброска членов наркокартелей на Украину

Сикарио из "Объединённых картелей". Фото © Telegram / Байки из фавел

По мнению Александра Степанова, логистика наёмников из ЛА будет проходить по той же схеме, что и с бойцами ЧВК, многих из которых ВС РФ уничтожали ещё во Львовской области.

— Заходить они, скорее всего, будут по стандартной схеме — сухопутным коридором, сначала их доставят в польский Жешув, а в дальнейшем распределят по лагерям подготовки на Западной Украине. Кого не смогут уничтожить средствами высокоточного оружия, те попадут на ЛБС. При этом для нашей страны никакой принципиальной разницы не будет — это выходец из наркокартеля или представитель нацбатальона, потому что это не высококвалифицированная военная сила, — заметил Степанов.

Эксперт добавил, что, когда представители наркосиндикатов начнут активно "кошмарить" местных жителей, это станет серьёзным гуманитарным вызовом для тех регионов, где будут размещаться подобные отряды маньяков, убийц, людей с абсолютным изменением психики и отсутствием морали, для которых человеческая жизнь ничего не стоит.

Также нельзя исключать, что представители наркосиндикатов могут и избежать участия в боевых действиях, попытавшись перебраться в другие страны Восточной Европы. Легализация таких сил в Европейском союзе станет очередной головной болью, созданной "добрым" союзником — ЕС. Александр Степанов отмечает, что этот деструктивный элемент будет тоже управляться ЦРУ, что станет дополнительным рычагом для дестабилизации общеевропейской обстановки.

Что связывает США и наркосиндикаты Латинской Америки

Здание Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Фото © Wikipedia / Кэрол М. Хайсмит

Вашингтон негласно сотрудничает с наркокартелями с прошлого века. Об этом написано более десятка книг непосредственными свидетелями этого процесса, даже из числа бывших офицеров Управления по борьбе с наркотиками (DEA), которые лично сталкивались с тем, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) курирует наркотрафик, напоминает старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

— Нужно изучить генезис наркокартелей, кто их создавал, для решения каких задач и целей. И кто является потребителем продукции именно латиноамериканских картелей. Все каналы, которые обеспечивают поставки запрещённых веществ, контролируются американскими спецслужбами, в частности ЦРУ, — комментирует эксперт. — А неучтённые потоки денег идут на обеспечение операций американских спецслужб по всему миру.

Начиная с 1996 года о причастности ЦРУ к контролю наркотрафика из Латинской Америки пишут и американские расследователи. Например, лауреат Пулитцеровской премии журналист Гэри Уэбб ошеломил мир серией статей в газете San Jose Mercury News, в которых он выяснил причины эпидемии крэк-кокаина в Америке. Спустя восемь лет автор расследования был найден убитым двумя выстрелами в голову, и его смерть, на удивление, признали самоубийством.

Позднее по его материалам был снят фильм "Убить гонца". В своей книге "Тёмный альянс: ЦРУ, контрас и крэковая эпидемия" Уэбб собрал данные о причастности ЦРУ к торговле запрещёнными веществами в США, связях спецслужбы с движением контрас в Никарагуа, занимавшихся контрабандой наркотиков. Так, тонны кокаина попадали к уличным бандам Лос-Анджелеса, а затем спецслужба направляла миллионы доходов от продажи никарагуанским контрас.

Нелинейное сотрудничество

На сайте ФБР за 2008 год, например, обозначена цифра пребывания в США членов только одной сальвадорской наркогруппировки Mara Salvatrucha (MS-13) — от 6000 до 10 000 человек. Сейчас самыми гигантскими активами человеческих ресурсов обладают разросшиеся наркосиндикаты Мексики — Синалоа и наркокартели нового поколения Халисико (CJNG).

Наёмники картеля нового поколения Халисико (CJNG). Фото © Telegram / Cекс, картели, Фрида Кало

Если заглянуть в хроники разборок наркокартелей не только с конкурентами, но и с собственными согражданами, попадающими под замес, то становится понятен вектор интереса американских спецслужб к этому процессу. Речь идёт о теории управляемого хаоса, создании параллельных структур, оспаривающих власть официальных правительств, и огромных потоках денег. А наркосиндикаты Латинской Америки становятся ударной силой для демонтажа политических режимов, отметил в своём исследовании ещё в 2018 году политический аналитик Константин Стригунов.

Автор проанализировал утечку информации компании Stratfor, которая показала, что Правительство США работает с мексиканскими картелями для доставки наркотиков в Соединённые Штаты. Речь шла о сотрудничестве с картелем Sinaloa, когда американцы передавали оружие в обмен на информацию о других картелях.

— Инструмент наркосиндикатов всегда был в обойме американского разведсообщества. В настоящее время они планируют использовать именно боевые структуры выходцев из наркокартелей в качестве своих прокси из числа уголовников, которые отбывают заключение на территории США. Это не исключает того, что будет осуществляться вербовка действующих представителей наркокартелей и из других стран, — считает Александр Степанов.

По его словам, это может указывать на то, что сил и средств ЧВК уже недостаточно. ЧВК больше не готовы рисковать своими жизнями даже за крупное вознаграждение, хорошо понимая, что высока вероятность гибели бойцов, которые даже не доедут до линии фронта.

Авторы Елена Ладилова