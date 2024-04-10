Один в один: Почему штурм Часова Яра может повторить сценарий Артёмовска и Авдеевки Военные эксперты выявили общие черты сценариев освобождения Часова Яра со взятием Авдеевки, а до этого Артёмовска. Что сейчас происходит в населённом пункте — в материале Life.ru. 9 апреля, 21:27 Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Западные СМИ сообщают о попытке ВС РФ взять Часов Яр в "клещи". Автор публикации Bild Юлиан Репке пишет, что ВС РФ обходят позиции ВСУ с флангов, а в это время по позициям противника идёт мощная работа наших ВКС. Только за утро текущих суток на позиции противника сброшено более 40 КАБ различных модификаций, делятся военкоры. Силу огневого воздействия эксперты сравнивают с артиллерийской подготовкой перед штурмом Авдеевки.

— В боях за Часов Яр Армия России может реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и т.д.) тактику "двойного удара": клещи с севера и юга, плюс лобовой штурм с востока, — отметил журналист. То есть это означает для ВСУ — прилёты по позициям сразу с нескольких направлений. Вероятно, речь идёт и о перекрёстном огне, который ведётся параллельно сбросам ФАБов.

Работа штурмовиков в районе Часова Яра. Видео © Telegram / bolshiepushki

Ожесточённые бои не прекращаются. Военкоры сообщают о продавливании обороны врага в микрорайоне Часова Яра Канал. Наш десант активно выбивает ВСУ с одной позиции за другой. Скопившиеся в городе силы ВСУ продолжают нести значительные потери от огня дронов-камикадзе, авиации и артиллерии.

Влияет на ситуацию и фактор Богдановки. Неделей раньше нашими войсками было занято после долгих боёв село, которое находится на северо-востоке от Часова Яра. Теперь ВС РФ могут угрожать украинской группировке в городе с обоих флангов.

Военные действия в зоне спецоперации. Фото © ТАСС / Евгений Пономарев

Обстановка в Часовом Яре

Десантники-штурмовики выбили украинские подразделения из центральной части леса и из оставшихся двух траншей, последнюю даже не пришлось брать — девять человек сдались в плен, сообщает профильный паблик. Противник выдыхается и от бессилия начинает обстреливать Артёмовск "градами", пытаясь нарушить нашу логистику. Перед российскими военными стоит задача дозачистить южную и юго-западную части леса.

При этом количество прилётов ФАБ-250/500 с универсальным модулем коррекции и планирования (УМКП) увеличилось почти вдвое по сравнению с предыдущими днями, отмечает "Военная хроника". В первые дни наступления на позиции ВСУ в микрорайоне Канал наши военные сбрасывали 15–20 авиабомб. Сейчас — около 40 прилётов, плотность ударов растёт.

Сброс ФАБ-250 с УМПК на позиции ВСУ © Видео Telegram / dva_majors

Эксперты канала сравнивают действия наших военных с уроками штурма Артёмовска: "Тактика выжженной земли и сравнивания укрепрайонов ВСУ в пыль используется как приоритетная". Дело завершают помимо ФАБ-500/1500 объёмно-детонирующие бомбы.

Военный эксперт Борис Рожин напомнил, что угроза освобождения Часова Яра для ВСУ подорвёт позиции на оккупированных территориях Западного Донбасса.

— Именно поэтому сюда были переброшены две дополнительные бригады ВСУ, и они будут в любом случае пытаться удерживать город. Украинские военные повторяют ту же тактику, которую реализовывали во время битвы за Артёмовск, когда бросали туда все силы и потеряли огромное количество личного состава. В конечном итоге они его потеряли, — сказал Рожин.

По его словам, в случае повторения этой тенденции "все резервы киевского режима будут постепенно перемолоты — и Часов Яр противник потеряет".

Также отмечается, что основные бои сместились к территории ПТУ № 77 и стадиону, где находятся руины опорника ВСУ "Техникум". Вражеские ДРГ в этом районе практически сразу же уничтожаются.

Ещё одной чертой повторения тактики ВСУ становятся загнанные в глубину укреплённых пунктов бригады ТрО, которые выполняют функцию заслона перед российскими войсками. Это повторения действий врага на площадках Артёмовска, Соледара, Авдеевки и ряда других, что неминуемо приводит к обвалу фронта.

Ликвидация нацистов

На окраине Часова Яра ликвидирована группа боевиков "Азова"*. Ранее Life.ru писал, что украинское командование бросает в бой резервный спецназ, перебрасывая его с тыловых зон. Также задействуются личные резервы командования сухопутных войск. В числе таких подразделений заметны силы 5-й Киевской отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Сухопутных войск Украины. В её состав в феврале 2023 года вошёл 24-й штурмовой батальон "Айдар"*. Ранее часть формирования принимала участие в Бахмутской кампании, сдав город.

Значение освобождения Часова Яра

Часов Яр имеет стратегическое значение. В случае его взятия ВС РФ смогут наступать уже на Краматорск, а затем и на Славянск. Населённый пункт является важнейшим хабом для снабжения ВСУ. Он расположен в Бахмутском районе ДНР, в 242 метрах над уровнем моря, западнее Артёмовска (Бахмут). Город за счёт разветвлённой сети опорных пунктов украинских войск считается серьёзным укрепрайоном. Там находятся промзона и железнодорожная станция, благодаря которой всё это время снабжались части ВСУ.

— От Часова Яра в 45 километрах строго на север — Краматорск, следующий город Донбасса, который мы будем освобождать. Это важный машиностроительный центр бывшей Украины. Теперь центр сосредоточения ВСУ, плюс иностранных военных специалистов, проживающих в гостиницах города не скрываясь, — напоминает военкор Александр Сладков. — А дальше от Часова Яра на север — 147 км до Харькова через Изюм — если мы продвинемся по этому маршруту, соединимся с нашей группировкой под Купянском, окружающей Харьков. Противник понимает такую опасность для себя и пытается сдерживать наш натиск.

Авторы Дмитрий Шестопалов