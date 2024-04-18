Россия "уронила" авиабомбу на логово артиллеристов ВСУ под Херсоном после переброски новобранцев

Российские силы сбросили авиабомбу в расположение артиллеристов Вооружённых сил Украины в городе Бериславе Херсонской области. Об этом рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. Прилёт был по расположению артиллерии и артиллеристов. По слухам, как раз приехали новенькие, которые пару недель тренировались в Николаеве", — рассказал подпольщик.

Согласно его сведениям, удары были нанесены и по объектам в центре Херсона. Взрыв был очень мощный, но подробностей о цели к настоящему моменту у Лебедева нет. Он добавил, что в результате ударов по области ВСУ потеряли до 30 бойцов.