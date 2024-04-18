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18 апреля, 06:12

Россия "уронила" авиабомбу на логово артиллеристов ВСУ под Херсоном после переброски новобранцев

Подполье сообщило о ночном ударе по расположению артиллеристов ВСУ в Бериславе

Обложка © Getty Images / Artur Widak / Anadolu Agency

Обложка © Getty Images / Artur Widak / Anadolu Agency

Российские силы сбросили авиабомбу в расположение артиллеристов Вооружённых сил Украины в городе Бериславе Херсонской области. Об этом рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. Прилёт был по расположению артиллерии и артиллеристов. По слухам, как раз приехали новенькие, которые пару недель тренировались в Николаеве", — рассказал подпольщик.

Согласно его сведениям, удары были нанесены и по объектам в центре Херсона. Взрыв был очень мощный, но подробностей о цели к настоящему моменту у Лебедева нет. Он добавил, что в результате ударов по области ВСУ потеряли до 30 бойцов.

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Ранее стало известно, что российские силы нанесли удар в полночь по складу ж/д станции города Умани Черкасской области Украины, которая выполняет роль большой перевалочной базы при переброске военной техники на передовую.

Андрей Бражников
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