Подготовка к пересадке лётчиков ВСУ на F-16 пошла насмарку после удара России по ключевому аэродрому

Российская армия ударила по военному аэродрому, расположенному в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, гдё лётчики ждут вожделенные американские истребители F-16. Об этом рассказал глава подпольного движения в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на слова своих соратников.

"В Староконстантинов прилетело (Хмельницкая область), по сообщениям наших товарищей, взрывы были в районе военного аэродрома. Подробностей пока нет, в комендантский час не сильно много узнаешь", — рассказал подпольщик.

Лебедев уточнил, что украинские пилоты обучаются и живут на территории аэродрома, где есть и казармы, и учебные заведения. По его словам, ВС РФ полностью уничтожили часть построек. Подпольщик отметил, что по задумке ВСУ американские истребители хотели прятать в подземных ангарах этого аэродрома, покрытых бетоном и грунтом.