Подготовка к пересадке лётчиков ВСУ на F-16 пошла насмарку после удара России по ключевому аэродрому
Подполье заявило об ударе ВС РФ по аэродрому в Староконстантинове, где ждут F-16
Российская армия ударила по военному аэродрому, расположенному в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, гдё лётчики ждут вожделенные американские истребители F-16. Об этом рассказал глава подпольного движения в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на слова своих соратников.
"В Староконстантинов прилетело (Хмельницкая область), по сообщениям наших товарищей, взрывы были в районе военного аэродрома. Подробностей пока нет, в комендантский час не сильно много узнаешь", — рассказал подпольщик.
Лебедев уточнил, что украинские пилоты обучаются и живут на территории аэродрома, где есть и казармы, и учебные заведения. По его словам, ВС РФ полностью уничтожили часть построек. Подпольщик отметил, что по задумке ВСУ американские истребители хотели прятать в подземных ангарах этого аэродрома, покрытых бетоном и грунтом.
Ранее в подполье сообщали о том, что ВСУ разместили ЗРК Patriot в селе Нерубайском в Одесской области Незалежной. Кроме того, украинские войска поставили макет зенитно-ракетного комплекса в окрестностях Вознесенска — на территории воинской части в Бугских хуторах, а также разместили муляжи самолётов на аэродроме в Мартыновке.
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