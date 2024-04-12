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12 апреля, 08:41

Военный городок, "Мотор Сич" и аэродром: Подполье собрало итоги "салютов" Русской армии на Украине ко Дню космонавтики

Подполье сообщило о ночных ударах РФ по "Мотор Сич", складам ВСУ и аэродрому

Обложка © "Страна.ua"

Обложка © "Страна.ua"

Российские силы нанесли удары с помощью ракет и БПЛА по военным и энергетическим объектам Харьковской, Винницкой и других областей Украины в ночь на 12 апреля. О последствиях рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Всего, по сообщениям сопротивления с той стороны, насчитал восемь попаданий. В девять вечера знатно прилетело в Запорожье. Пока конкретики нет, но взрыв ощущался "даже на диване" недалеко от центра города. С направлением прилёта пока затрудняются ответить, но, скорее всего, в стороне завода "Мотор Сич". Без десяти 11 был единичный прилёт в Харькове. Слышно было в стороне населённого пункта Циркуны, северо-восточный пригород", перечисляет подпольщик у себя в "Телеграм".

По данным Лебедева, именно в ту стороны Харькова передвигали военную технику, предназначенную для линии боевого соприкосновения у Белгородской области. Но это не всё, накануне Дня космонавтики Кривой Рог получил "двойную порцию". Один из ударов пришёлся в направлении Криворожской ТЭС, что привело к значительным перебоям со светом. Местные СМИ пишут, что на станцию упали обломки сбитых БПЛА. При этом подпольщик утверждает, что один из прилётов был с очень мощной детонацией замечен в направлении "военного городка".

Привет от Минобороны РФ, как отмечает Лебедев, получил и Староконстантинов Хмельницкой области. Мощный прилёт местные жители наблюдали в стороне Веснянки, где расположены бомбовый склад, несколько заводов, полигон и военный аэродром. На последнем много арочных укрытий типа 2А/13 — это стационарное железобетонное укрытие предназначено для защиты авиационной техники на местах. Староконстантиновский аэродром хотят подготовить к принятию западных самолётов F-16 из-за данных ангаров, утверждает глава подполья.

Удары наносились и по объектам инфраструктуры в Винницкой области. Три прилёта там заметили на востоке и юго-востоке от областного центра. Вероятные места прилётов: город Ладыжин и н.п. Гавришовка, заключил Лебедев.

В украинских Сумах сообщили о повреждении ТЭЦ после удара
В украинских Сумах сообщили о повреждении ТЭЦ после удара

К слову, "Мотор Сич" не первый раз становится мишенью для атаки России. Life.ru на прошлой неделе сообщал, что в Запорожье прогремела серия мощных взрывов. Жители области подтвердили, что на правом берегу Днепра "конкретно жахнуло". После этого стало известно, что российские войска поразили завод "Мотор Сич", где ремонтируют технику ВСУ.

Андрей Бражников
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