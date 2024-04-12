Военный городок, "Мотор Сич" и аэродром: Подполье собрало итоги "салютов" Русской армии на Украине ко Дню космонавтики

Российские силы нанесли удары с помощью ракет и БПЛА по военным и энергетическим объектам Харьковской, Винницкой и других областей Украины в ночь на 12 апреля. О последствиях рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Всего, по сообщениям сопротивления с той стороны, насчитал восемь попаданий. В девять вечера знатно прилетело в Запорожье. Пока конкретики нет, но взрыв ощущался "даже на диване" недалеко от центра города. С направлением прилёта пока затрудняются ответить, но, скорее всего, в стороне завода "Мотор Сич". Без десяти 11 был единичный прилёт в Харькове. Слышно было в стороне населённого пункта Циркуны, северо-восточный пригород", — перечисляет подпольщик у себя в "Телеграм".

По данным Лебедева, именно в ту стороны Харькова передвигали военную технику, предназначенную для линии боевого соприкосновения у Белгородской области. Но это не всё, накануне Дня космонавтики Кривой Рог получил "двойную порцию". Один из ударов пришёлся в направлении Криворожской ТЭС, что привело к значительным перебоям со светом. Местные СМИ пишут, что на станцию упали обломки сбитых БПЛА. При этом подпольщик утверждает, что один из прилётов был с очень мощной детонацией замечен в направлении "военного городка".

Привет от Минобороны РФ, как отмечает Лебедев, получил и Староконстантинов Хмельницкой области. Мощный прилёт местные жители наблюдали в стороне Веснянки, где расположены бомбовый склад, несколько заводов, полигон и военный аэродром. На последнем много арочных укрытий типа 2А/13 — это стационарное железобетонное укрытие предназначено для защиты авиационной техники на местах. Староконстантиновский аэродром хотят подготовить к принятию западных самолётов F-16 из-за данных ангаров, утверждает глава подполья.

Удары наносились и по объектам инфраструктуры в Винницкой области. Три прилёта там заметили на востоке и юго-востоке от областного центра. Вероятные места прилётов: город Ладыжин и н.п. Гавришовка, заключил Лебедев.