В украинских Сумах сообщили о повреждении ТЭЦ после удара

"На месте работают все необходимые службы. Предварительно, люди не пострадали. Последствия удара уточняются", — написала пресс-служба местной администрации в телеграм-канале. О какой именно ТЭЦ идёт речь, не сообщается.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена ответить на удары Киева по объектам её энергетической инфраструктуры, хотя исходя из гуманитарных соображений зимой подобные цели не атаковала. По словам главы государства, удары по украинским энергообъектам нужно рассматривать как часть процесса демилитаризации, потому что это напрямую способствует ослаблению оборонно-промышленного комплекса противника.