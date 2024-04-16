ВСУ разместили в селе под Одессой ЗРК Patriot

Украинские силы разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в селе Нерубайском под Одессой, заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"По Нерубайскому — в воинской части расположен ЗРК Patriot с полным комплектом и под прикрытием населения", — сообщил он в беседе с ТАСС.

Также ВСУ установили макеты ЗРК возле Вознесенска, в воинской части на Бугских хуторах, и макеты самолётов на аэродроме в Мартыновке.