ВСУ разместили в селе под Одессой ЗРК Patriot
Подполье: ВСУ разместили в селе Нерубайском Одесской области ЗРК Patriot
ЗРК Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Украинские силы разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в селе Нерубайском под Одессой, заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"По Нерубайскому — в воинской части расположен ЗРК Patriot с полным комплектом и под прикрытием населения", — сообщил он в беседе с ТАСС.
Также ВСУ установили макеты ЗРК возле Вознесенска, в воинской части на Бугских хуторах, и макеты самолётов на аэродроме в Мартыновке.
Ранее подпольщик Лебедев сообщил, что ВС России ударили по французским наёмникам в Славянске. По его словам, треть города была перекрыта военными. Они массово проверяют документы и телефоны всех, кто находится на улице.