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16 апреля, 05:08

ВСУ разместили в селе под Одессой ЗРК Patriot

Подполье: ВСУ разместили в селе Нерубайском Одесской области ЗРК Patriot

ЗРК Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

ЗРК Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Украинские силы разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в селе Нерубайском под Одессой, заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"По Нерубайскому — в воинской части расположен ЗРК Patriot с полным комплектом и под прикрытием населения", — сообщил он в беседе с ТАСС.

Также ВСУ установили макеты ЗРК возле Вознесенска, в воинской части на Бугских хуторах, и макеты самолётов на аэродроме в Мартыновке.

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Ранее подпольщик Лебедев сообщил, что ВС России ударили по французским наёмникам в Славянске. По его словам, треть города была перекрыта военными. Они массово проверяют документы и телефоны всех, кто находится на улице.

Оксана Попова
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