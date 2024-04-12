Прилетело знатно: Российские военные, похоже, накрыли логово "Кракена" в Купянске
Подпольщик Лебедев заявил об ударе по бойцам "Кракена" в Харьковской области
Российские военные, похоже, ударили по логову боевиков "Кракена" в Купянске. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, после удара появилась информация о множестве раненых, в том числе из числа членов нацбатальона.
"Прилетело очень знатно в Купянск", — приводит слова Лебедева РИА "Новости".
Ранее в Минобороны сообщали о том, что операторы беспилотников российской войсковой группировки "Центр" ликвидировали бронетранспортёр американского производства Bradley на Авдеевском направлении. Сперва расчёты БПЛА обнаружили вражескую технику, а после этого уничтожили её одним точным ударом ударного дрона.
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