Украинцы из Одессы и Харькова сливают российским военным координаты ВСУ

Жители Харькова, Одессы, Николаева и других украинских городов начали выдавать российским военным координаты дислокаций бойцов ВСУ, что показывает их настоящее отношение к конфликту. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"В последнее время украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске и в других городах и регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координатами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов, что наглядно демонстрирует реальное отношение мирного населения к происходящему", — сказал он на заседании Совета Безопасности.