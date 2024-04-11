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11 апреля, 16:54

Украинцы из Одессы и Харькова сливают российским военным координаты ВСУ

Небензя: Жители Украины начали активно поставлять России координаты ВСУ

Жители Харькова, Одессы, Николаева и других украинских городов начали выдавать российским военным координаты дислокаций бойцов ВСУ, что показывает их настоящее отношение к конфликту. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"В последнее время украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске и в других городах и регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координатами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов, что наглядно демонстрирует реальное отношение мирного населения к происходящему", — сказал он на заседании Совета Безопасности.

Цель СВО по демилитаризации Украины выполнена, заявил Небензя
Цель СВО по демилитаризации Украины выполнена, заявил Небензя

Ранее Небензя заявлял, что Зеленский отправляет на фронт тысячи граждан, "принося кровавую жертву богу войны". По словам дипломата, Запад виноват в том, что Киев продолжает посылать умирать украинцев, так как европейские политики "науськивали" население отказаться от любых переговоров с Москвой.

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ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

Александра Мышляева
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