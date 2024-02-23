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Небензя: Зеленский толкает украинцев на гибель, принося "жертву богу войны"

23 февраля, 17:06
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Alex Zea / Europa Press

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Alex Zea / Europa Press

Владимир Зеленский отправляет на фронт тысячи украинцев, потворствуя геополитическим интересам Запада и "принося кровавую жертву богу войны". Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Генассамблеи ООН.

"Он (Зеленский. — Прим. Life.ru) втянулся в западную геополитическую игру против России, и шанс на мир был упущен <…>, принял закон, запрещающий вести с Россией какие-либо переговоры, обрёкший на гибель десятки тысяч несчастных молодых и не очень украинцев, бросая их в топку и мясорубку, принося кровавую жертву богу войны", отметил он.

Дипломат подчеркнул, что именно Запад виноват в том, что Киев продолжает отправлять на смерть своих же граждан, так как европейские политики "науськивали" украинцев отказаться от любых переговоров с Москвой.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается повторяться и заключать соглашения, подобные Минским. Политик также пояснил, что официальных предложений по обмену территории на членство в НАТО и ЕС Киев никогда не получал, а сведения об этом — якобы выдумки западных СМИ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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