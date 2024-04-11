Минобороны показало, как ловко военные поразили очередную БМП Bradley в зоне СВО

Операторы БПЛА группировки войск "Центр" уничтожили американскую БМП Bradley на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Ведомство также опубликовало кадры ликвидации вражеской боевой машины.

"Российские военнослужащие – операторы БПЛА группировки войск "Центр" выявили выдвижение украинских боевиков на БМП Bradley на Авдеевском направлении. После установления цели американская БМП, стоящая на вооружении украинских националистов, была уничтожена точным ударом БПЛА", — сообщили в Минобороны.

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Кстати, недавно в США пересчитали подбитые и захваченные русскими боевые машины пехоты Bradley на Украине. Оказалось, что потери составляют уже треть от всех поставленных БМП ВСУ. Примечательно, что украинские военные бросали технику при отступлении. Помимо того, часть машин была уничтожена под ударами российской артиллерии.