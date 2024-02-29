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В США пересчитали подбитые и захваченные русскими БМП Bradley на Украине

National Interest: ВСУ в ходе боёв потеряли треть американских БМП Bradley

29 февраля, 12:16
ВСУ потеряли треть БМП Bradley в зоне СВО. Обложка © Getty Images / Artur Widak

ВСУ потеряли треть БМП Bradley в зоне СВО. Обложка © Getty Images / Artur Widak

Украинская армия в ходе боевых действий лишилась 68 американских бронемашин Bradley, что является третьей частью от имеющихся в распоряжении ВСУ БМП. Об этом сообщает The National Interest.

"По состоянию на этот год Украине было передано 186 боевых машин Bradley. Предположительно, до 120 из них были активно задействованы в операциях, а остальные зарезервированы для запчастей, обучения и экстренной замены", — отмечается в публикации.

Автор уточняет, что украинцы бросали Bradley при отступлении, а часть боевых машин была уничтожена под ударами российской артиллерии, всего ВСУ потеряли 68 таких БМП. В статье делается неутешительный вывод, что теперь войска России смогут досконально изучить захваченную американскую технику и найти в ней недостатки.

Не работает на холоде: ВСУ пожаловались на непригодность американской техники
Не работает на холоде: ВСУ пожаловались на непригодность американской техники

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за январь 2024 года ВСУ потеряли более 23 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Также российскими войсками уничтожено более трёх тысяч единиц техники, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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