Не работает на холоде: ВСУ пожаловались на непригодность американской техники

Солдаты Вооружённых сил Украины пожаловались на плохую работу американских боевых машин пехоты Bradley, которые отказываются работать в условиях зимних морозов. Об этом сообщает телеканал CNN.

"На фронте количество американских Bradley ограничено. <…> Некоторые из них, вероятно, были отремонтированы и отправлены обратно на линию фронта", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, военнослужащие недовольны работой американской бронетехники. Согласно заявлениям украинской стороны, боевые машины США не способны полноценно выполнять задачи в условиях холода. Кроме того, некоторые БМП находятся в плохом состоянии.