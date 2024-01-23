Не работает на холоде: ВСУ пожаловались на непригодность американской техники
CNN: ВСУ пожаловались на плохую работу БМП Bradley в условиях мороза на СВО
Солдаты Вооружённых сил Украины пожаловались на плохую работу американских боевых машин пехоты Bradley, которые отказываются работать в условиях зимних морозов. Об этом сообщает телеканал CNN.
"На фронте количество американских Bradley ограничено. <…> Некоторые из них, вероятно, были отремонтированы и отправлены обратно на линию фронта", — говорится в сообщении.
По информации телеканала, военнослужащие недовольны работой американской бронетехники. Согласно заявлениям украинской стороны, боевые машины США не способны полноценно выполнять задачи в условиях холода. Кроме того, некоторые БМП находятся в плохом состоянии.
Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили десять немецких танков Leopard на Донецком направлении. За сутки ВС РФ также уничтожили до 320 бойцов ВСУ и шесть бронированных машин.
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