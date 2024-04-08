ВСУ за сутки потеряли более 460 бойцов и два танка на одном из участков фронта

За прошедшие сутки Киев потерял более 460 военнослужащих на Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России. На данном участке фронта работают подразделения Южной группировки войск ВС РФ, им удалось занять более выгодные рубежи и нанести поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Красное ДНР.

"ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также противник лишился американской 155-мм гаубицы М777, польской 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab, 152-мм САУ "Акация", 122-мм САУ "Гвоздика" и двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.