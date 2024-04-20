Беременная женщина погибла при атаке ВСУ под Белгородом, ещё три человека пострадали
Гладков: Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородской области
Беременная женщина погибла в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ещё три человека ранены.
"Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти и маму, и ребёнка. Но, к большому горю, женщина и ещё нерождённый малыш от полученных ран погибли", — написал Гладков в телеграм-канале.
Кроме того, в результате обстрела пострадали три человека. Женщина с контузией и осколочным ранением бёдер госпитализирована. Также ранено двое мужчин: у одного из них контузия и ссадина на ноге, у второго — ссадина коленного сустава. По словам Гладкова, им была оказана вся необходимая помощь, от госпитализации все трое отказались. Вместе с тем осколками выбиты окна, повреждены фасады кровли и заборы в 12 частных домах и двух легковых автомобилях. В настоящее время на месте работают оперативные службы, добавил губернатор.
А ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате 50 украинских беспилотников в ночь на 20 апреля. Наиболее серьёзный ущерб нападение нанесло Белгородской области, где погибли два человека. В других субъектах обошлось без пострадавших, однако в некоторых из них повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Подробнее о массовой атаке БПЛА — в материале Life.ru.
Telegram / Настоящий Гладков