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20 апреля, 10:25

Беременная женщина погибла при атаке ВСУ под Белгородом, ещё три человека пострадали

Гладков: Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородской области

Беременная женщина погибла в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ещё три человека ранены.

"Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти и маму, и ребёнка. Но, к большому горю, женщина и ещё нерождённый малыш от полученных ран погибли", — написал Гладков в телеграм-канале.

  • Последствия украинского обстрела Новой Таволжанки Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия украинского обстрела Новой Таволжанки Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия украинского обстрела Новой Таволжанки Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия украинского обстрела Новой Таволжанки Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия украинского обстрела Новой Таволжанки Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия украинского обстрела Новой Таволжанки Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия украинского обстрела Новой Таволжанки Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия украинского обстрела Новой Таволжанки Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия украинского обстрела Новой Таволжанки Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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Кроме того, в результате обстрела пострадали три человека. Женщина с контузией и осколочным ранением бёдер госпитализирована. Также ранено двое мужчин: у одного из них контузия и ссадина на ноге, у второго — ссадина коленного сустава. По словам Гладкова, им была оказана вся необходимая помощь, от госпитализации все трое отказались. Вместе с тем осколками выбиты окна, повреждены фасады кровли и заборы в 12 частных домах и двух легковых автомобилях. В настоящее время на месте работают оперативные службы, добавил губернатор.

А ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате 50 украинских беспилотников в ночь на 20 апреля. Наиболее серьёзный ущерб нападение нанесло Белгородской области, где погибли два человека. В других субъектах обошлось без пострадавших, однако в некоторых из них повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Подробнее о массовой атаке БПЛА — в материале Life.ru.

Украинский FPV-дрон разнёс кабину грузовика при атаке на Белгородскую область
Украинский FPV-дрон разнёс кабину грузовика при атаке на Белгородскую область
Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Наталья Исакова
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