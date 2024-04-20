Беременная женщина погибла при атаке ВСУ под Белгородом, ещё три человека пострадали

"Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти и маму, и ребёнка. Но, к большому горю, женщина и ещё нерождённый малыш от полученных ран погибли", — написал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, в результате обстрела пострадали три человека. Женщина с контузией и осколочным ранением бёдер госпитализирована. Также ранено двое мужчин: у одного из них контузия и ссадина на ноге, у второго — ссадина коленного сустава. По словам Гладкова, им была оказана вся необходимая помощь, от госпитализации все трое отказались. Вместе с тем осколками выбиты окна, повреждены фасады кровли и заборы в 12 частных домах и двух легковых автомобилях. В настоящее время на месте работают оперативные службы, добавил губернатор.