Украинский FPV-дрон разнёс кабину грузовика при атаке на Белгородскую область

FPV-дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошёл на участке автодороги Октябрьский – Бессоновка в Белгородском районе", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков дополнил, что в результате взрыва сильно повредилась кабина машины, однако водитель не пострадал.