Украинский FPV-дрон разнёс кабину грузовика при атаке на Белгородскую область
Гладков: FPV-дрон атаковал грузовик под Белгородом, водитель не пострадал
FPV-дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошёл на участке автодороги Октябрьский – Бессоновка в Белгородском районе", — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков дополнил, что в результате взрыва сильно повредилась кабина машины, однако водитель не пострадал.
А ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 20 апреля дрон ВСУ упал в селе Белгородской области, но не успел взорваться. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, повредилась летняя веранда частного дома. Пострадавших не было.
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