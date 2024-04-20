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20 апреля, 09:22

Украинский FPV-дрон разнёс кабину грузовика при атаке на Белгородскую область

Гладков: FPV-дрон атаковал грузовик под Белгородом, водитель не пострадал

FPV-дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошёл на участке автодороги Октябрьский – Бессоновка в Белгородском районе", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков дополнил, что в результате взрыва сильно повредилась кабина машины, однако водитель не пострадал.

Две жительницы Белгородской области получили ранения при очередном обстреле ВСУ
Две жительницы Белгородской области получили ранения при очередном обстреле ВСУ

А ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 20 апреля дрон ВСУ упал в селе Белгородской области, но не успел взорваться. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, повредилась летняя веранда частного дома. Пострадавших не было.

Обложка ©

Unsplash / paola_aguilar

Дарья Нарыкова
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