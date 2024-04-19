Две жительницы Белгородской области получили ранения при очередном обстреле ВСУ
Гладков: При обстреле ВСУ белгородского села Ясные Зори пострадали две женщины
Две женщины пострадали при обстреле ВСУ села Ясные Зори в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в настоящее время с ранениями различной тяжести их доставляют в областную клиническую больницу.
"У одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй — осколочные ранения нижней конечности", — написал Гладков в телеграм-канале.
В результате атаки повреждения получили три частных дома. В настоящее время оперативные службы продолжают подомовой обход территории, добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 25 воздушных целей над Белгородской областью. Обошлось без пострадавших. Частичными разрушениями отделались четыре складских помещения, также осколками посекло 11 легковых автомобилей.
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