Две жительницы Белгородской области получили ранения при очередном обстреле ВСУ

Две женщины пострадали при обстреле ВСУ села Ясные Зори в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в настоящее время с ранениями различной тяжести их доставляют в областную клиническую больницу.

"У одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй — осколочные ранения нижней конечности", — написал Гладков в телеграм-канале.