ВСУ вновь атаковали Белгород, сбито 25 воздушных целей
Десятки воздушных целей сбиты дежурными системами ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки повреждены жилые домовладения, склады и транспорт, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сбито 25 воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
Чиновник уточнил, что частичными разрушениями отделались четыре складских помещения, где зафиксированы повреждения кровли и окон. Три частных дома и корпус местного промышленного предприятия также остались без остекления. Посекло осколками 11 легковых автомобилей.
Напомним, что прошлая ночь также выдалась для Белгородской области нелёгкой. Сначала боевики обстреляли регион из РСЗО Vampire, выпустив по региону 14 реактивных снарядов. Все они были уничтожены. А под утро системы ПВО сбили ещё 21 воздушную цель.
VK / Минобороны России