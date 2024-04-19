ВСУ вновь атаковали Белгород, сбито 25 воздушных целей

Десятки воздушных целей сбиты дежурными системами ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки повреждены жилые домовладения, склады и транспорт, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сбито 25 воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.