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18 апреля, 05:56

Сотрудник предприятия под Ростовом пострадал при падении обломков сбитого дрона

Сотрудник промышленного предприятия пострадал при падении обломков сбитого украинского беспилотника в районе Каменска-Шахтинского. Уточнённые данные привёл губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В результате падения обломков БПЛА в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Лёгкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая помощь, от госпитализации он отказался", написал глава региона в "Телеграме" и добавил, что на месте работают следователи.

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Как уже рассказывал Life.ru, дежурные средства ПВО поразили три воздушные цели в районе Каменска-Шахтинского в 02:00 сегодня ночью. Изначально о пострадавшем не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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