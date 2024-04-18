Сотрудник предприятия под Ростовом пострадал при падении обломков сбитого дрона

"В результате падения обломков БПЛА в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Лёгкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая помощь, от госпитализации он отказался", — написал глава региона в "Телеграме" и добавил, что на месте работают следователи.