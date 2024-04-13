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12 апреля, 21:28

Сельхозтехнику в приграничье Белгородчины оборудуют антидроновыми сетками

Сельхозтехнику в приграничье Белгородчины оборудуют антидроновыми сетками. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Сельхозтехнику в приграничье Белгородчины оборудуют антидроновыми сетками. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился оборудовать всю сельскохозяйственную технику, которая работает вблизи границы с Украиной, противодроновыми сетками. Такая модернизация существенно снижает шанс детонации беспилотников или сброшенных с них снарядов, заявил он в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, это лишь дополнительная мера безопасности. В рамках установленного механизма проведения весенних полевых работ рабочих также должны оснастить средствами индивидуальной защиты и аптечками. До выхода техники в поля их обследуют сапёры. Гладков подчеркнул, что на сегодняшний день всего три предприятия снабдили машины защитным каркасом. Остальные должны выполнить поручение в ближайшие дни.

"Перед всеми сельхозпредприятиями, работающими в приграничной зоне, поставлена задача установить на технику противодроновую защиту до конца следующей недели", — отметил губернатор.

Сельхозтехнику в приграничье Белгородчины оборудуют антидроновыми сетками. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Сельхозтехнику в приграничье Белгородчины оборудуют антидроновыми сетками. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Водитель грузовика чудом уцелел после атаки ВСУ в Белгородской области
Водитель грузовика чудом уцелел после атаки ВСУ в Белгородской области

Белгородская область едва ли не ежесуточно становится целью для беспилотников ВСУ. Большая часть дронов уничтожается в воздухе, но некоторые достигают цели, приводя к человеческим жертвам. Дабы уберечь от ударов детей, свыше 9 тысяч юных белгородцев вывезены в другие регионы.

Илья Пушкарев
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