Сельхозтехнику в приграничье Белгородчины оборудуют антидроновыми сетками

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился оборудовать всю сельскохозяйственную технику, которая работает вблизи границы с Украиной, противодроновыми сетками. Такая модернизация существенно снижает шанс детонации беспилотников или сброшенных с них снарядов, заявил он в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, это лишь дополнительная мера безопасности. В рамках установленного механизма проведения весенних полевых работ рабочих также должны оснастить средствами индивидуальной защиты и аптечками. До выхода техники в поля их обследуют сапёры. Гладков подчеркнул, что на сегодняшний день всего три предприятия снабдили машины защитным каркасом. Остальные должны выполнить поручение в ближайшие дни.