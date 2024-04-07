Девушка погибла от осколков украинского дрона в Белгородской области

ВСУ атаковали село Шагаровка в Белгородской области, в результате погибла одна девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что у отца семейства зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы, также осколки задели правую ключицу. В настоящее время медики в больнице оказывают мужчине необходимую помощь, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Рядом с пациентом находится его супруга в стрессовом состоянии.

Ещё у одного 18-летнего пострадавшего, по предварительной информации, закрытая черепно-мозговая травма. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Также в результате атаки ВСУ пострадали двое детей, они получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Кроме того, в селе повреждены вывеска и фасад коммерческого объекта. Оперативные службы в настоящее время работают на месте, информация о последствиях ещё уточняется.