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Регион
20 апреля, 04:28

Минобороны отчиталось об уничтожении 50 украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны: 50 украинских дронов ВСУ перехвачены ночью над российскими регионами

Минувшей ночью отражена массовая атака беспилотников на российские регионы. По данным Минобороны РФ, силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 50 украинских дронов над территорией восьми областей РФ.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БПЛА из которых: двадцать шесть – над территорией Белгородской области; десять – над территорией Брянской области; восемь – над территорией Курской области; два – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей", — заявили в оборонном ведомстве.

На объекте ТЭК под Смоленском произошёл пожар после атаки украинского дрона
На объекте ТЭК под Смоленском произошёл пожар после атаки украинского дрона

Губернаторы вышеуказанных регионов сразу же отчитались о попытках атак и их последствиях. Более серьёзный ущерб нападение нанесло Белгородской области, где в результате удара ВСУ погибли два человека. В других субъектах обошлось без пострадавших, однако в некоторых из них повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Подробнее о массовой атаке БПЛА — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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