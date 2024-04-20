Минобороны отчиталось об уничтожении 50 украинских БПЛА над российскими регионами

Минувшей ночью отражена массовая атака беспилотников на российские регионы. По данным Минобороны РФ, силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 50 украинских дронов над территорией восьми областей РФ.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БПЛА из которых: двадцать шесть – над территорией Белгородской области; десять – над территорией Брянской области; восемь – над территорией Курской области; два – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей", — заявили в оборонном ведомстве.