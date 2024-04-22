Обломки беспилотника рухнули во дворе многоквартирного дома под Белгородом

Обломки беспилотника самолётного типа упали во дворе многоквартирного дома в Яковлевском городском округе под Белгородом. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.

"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома", — написал губернатор в телеграм-канале.

К счастью, пострадавших и разрушений нет.