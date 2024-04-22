Обломки беспилотника рухнули во дворе многоквартирного дома под Белгородом
Обломки беспилотника самолётного типа упали во дворе многоквартирного дома в Яковлевском городском округе под Белгородом. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.
"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома", — написал губернатор в телеграм-канале.
К счастью, пострадавших и разрушений нет.
А ранее сегодня, 22 апреля, в Липецкой области нашли обломки метеозонда, угрозы они не представляют.
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