Четыре дома повреждены в Воронеже при атаке украинских беспилотников

В Воронеже повреждения получили четыре домовладения в ходе украинской атаки беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"На месте падения остатков БПЛА в Воронеже сегодня будут работать городские службы. Они уточнят нанесённый частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях (на данный момент известно о повреждениях в четырёх)", — написал глава региона в телеграм-канале.