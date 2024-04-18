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18 апреля, 04:59

Четыре дома повреждены в Воронеже при атаке украинских беспилотников

В Воронеже повреждения получили четыре домовладения в ходе украинской атаки беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"На месте падения остатков БПЛА в Воронеже сегодня будут работать городские службы. Они уточнят нанесённый частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях (на данный момент известно о повреждениях в четырёх)", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Всего же, по данным Минобороны РФ, Украина за ночь выпустила по территории России две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов RM-70 Vampire, 20 беспилотников и пять малоразмерных воздушных шаров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Артур Лапсаков
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