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22 апреля, 08:05

В Липецкой области нашли обломки метеозонда

В Липецкой области нашли обломки метеозонда, угрозы они не представляют. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"В Усманском районе обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют", написал губернатор в телеграм-канале.

Он напомнил, что при обнаружении упавшего летательного аппарата или его фрагментов нельзя к ним подходить и тем более трогать их, лучше сообщите о месте обнаружения по телефону 112. Не фотографируйте и не распространяйте фото или видео.

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Украинские военные запустили метеозонды с бомбами к Липецку и Курску. Вот что из этого вышло

Напомним, что 20 апреля в Липецкой области уже находили обломки двух летательных аппаратов, предположительно, метеозондов. Такие же находили в Калужской области (там зонд был со взрывчаткой), в Курской и Брянской областях.

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gismeteo.ru

Александра Вишнякова
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