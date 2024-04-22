В Липецкой области нашли обломки метеозонда

"В Усманском районе обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют", — написал губернатор в телеграм-канале.

Он напомнил, что при обнаружении упавшего летательного аппарата или его фрагментов нельзя к ним подходить и тем более трогать их, лучше сообщите о месте обнаружения по телефону 112. Не фотографируйте и не распространяйте фото или видео.