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20 апреля, 14:17

Под Липецком обнаружили обломки двух летательных аппаратов

Губернатор Артамонов: Обломки, предварительно, метеозондов нашли под Липецком

В Липецкой области обнаружены обломки двух летательных аппаратов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, предположительно, речь может идти о метеозондах.

"В Хлевенском районе и Воловском округе обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Предварительно, это метеозонды", — написал Артамонов в телеграм-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что на территории Калужской области нашли метеозонд, начинённый взрывчаткой. Как оказалось, трёхметровый шар с двумя привязанными коробками зацепился за забор.

Украинские военные запустили метеозонды с бомбами к Липецку и Курску. Вот что из этого вышло
Украинские военные запустили метеозонды с бомбами к Липецку и Курску. Вот что из этого вышло
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова
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