Под Липецком обнаружили обломки двух летательных аппаратов
Губернатор Артамонов: Обломки, предварительно, метеозондов нашли под Липецком
В Липецкой области обнаружены обломки двух летательных аппаратов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, предположительно, речь может идти о метеозондах.
"В Хлевенском районе и Воловском округе обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Предварительно, это метеозонды", — написал Артамонов в телеграм-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что на территории Калужской области нашли метеозонд, начинённый взрывчаткой. Как оказалось, трёхметровый шар с двумя привязанными коробками зацепился за забор.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев