Под Липецком обнаружили обломки двух летательных аппаратов

В Липецкой области обнаружены обломки двух летательных аппаратов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, предположительно, речь может идти о метеозондах.

"В Хлевенском районе и Воловском округе обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Предварительно, это метеозонды", — написал Артамонов в телеграм-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил губернатор.