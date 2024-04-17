Метеозонд ВСУ с взрывчаткой застрял в заборе в селе в Калужской области

Метеозонд с взрывчаткой застрял в селе Некрасово Калужской области. Как сообщает SHOT, трёхметровый шар с двумя привязанными коробками зацепился за забор.

Метеозонд с взрывчаткой застрял в Калужской области. Видео © SHOT

Жителей всех близлежащих домов уже эвакуировали. Сейчас в селе работают силовики. По предварительным данным, в одной из коробок лежит бутылка с взрывоопасным веществом. На месте ждут сапёров.