Метеозонд ВСУ с взрывчаткой застрял в заборе в селе в Калужской области
Метеозонд с взрывчаткой застрял в селе Некрасово Калужской области. Как сообщает SHOT, трёхметровый шар с двумя привязанными коробками зацепился за забор.
Метеозонд с взрывчаткой застрял в Калужской области. Видео © SHOT
Жителей всех близлежащих домов уже эвакуировали. Сейчас в селе работают силовики. По предварительным данным, в одной из коробок лежит бутылка с взрывоопасным веществом. На месте ждут сапёров.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Курскую область с помощью малоразмерного воздушного шара, однако ВС РФ не допустили атаки, уничтожив объект. Сегодня с помощью похожих устройств вражеская армия предприняла попытку нанести удар по Брянской области, но метеозонды сбили российские средства противовоздушной обороны.