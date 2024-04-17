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17 апреля, 14:18

Метеозонд ВСУ с взрывчаткой застрял в заборе в селе в Калужской области

Метеозонд с взрывчаткой застрял в селе Некрасово Калужской области. Как сообщает SHOT, трёхметровый шар с двумя привязанными коробками зацепился за забор.

Метеозонд с взрывчаткой застрял в Калужской области. Видео © SHOT

Жителей всех близлежащих домов уже эвакуировали. Сейчас в селе работают силовики. По предварительным данным, в одной из коробок лежит бутылка с взрывоопасным веществом. На месте ждут сапёров.

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Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Курскую область с помощью малоразмерного воздушного шара, однако ВС РФ не допустили атаки, уничтожив объект. Сегодня с помощью похожих устройств вражеская армия предприняла попытку нанести удар по Брянской области, но метеозонды сбили российские средства противовоздушной обороны.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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