Российская ПВО за день уничтожила четыре украинских дрона под Белгородом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четвёртый за день украинский дрон в Белгородской области. Это следует из заявления пресс-службы Министерства обороны РФ в четверг, 2 мая.

"Около 15:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.

В течение четверга в министерстве сообщали о перехвате над регионом трёх беспилотников ВСУ. В первый раз это произошло около 10:30, во второй — в 11:25, а затем примерно в 14:50 по московскому времени.