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2 мая, 14:02

Российская ПВО за день уничтожила четыре украинских дрона под Белгородом

МО РФ: Российская ПВО сбила четвёртый за 2 мая БПЛА ВСУ в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четвёртый за день украинский дрон в Белгородской области. Это следует из заявления пресс-службы Министерства обороны РФ в четверг, 2 мая.

"Около 15:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.

В течение четверга в министерстве сообщали о перехвате над регионом трёх беспилотников ВСУ. В первый раз это произошло около 10:30, во второй — в 11:25, а затем примерно в 14:50 по московскому времени.

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Утром 2 мая в Минобороны РФ заявили о 12 нейтрализованных вражеских беспилотниках. Дроны были сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями, а также над территорией Краснодарского края.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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