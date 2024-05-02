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2 мая, 10:24

Дроны, "Хаммеры" и "Хаймарсы": В Минобороны рассказали об успехах российской ПВО за сутки

Минобороны: Силы ПВО России сбили за сутки 25 дронов ВСУ и две бомбы Hammer

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки сбили 25 украинских беспилотников. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также три реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ураган", — заявили в оборонном ведомстве.

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Утром 2 мая в Минобороны сообщили, что силы ПВО нейтрализовали 12 украинских БПЛА над пятью регионами России. Речь идёт о Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областях, а также Краснодарском крае.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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