Дроны, "Хаммеры" и "Хаймарсы": В Минобороны рассказали об успехах российской ПВО за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки сбили 25 украинских беспилотников. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также три реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ураган", — заявили в оборонном ведомстве.