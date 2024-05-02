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2 мая, 10:08

Российские войска освободили населённый пункт Бердычи

Российские войска полностью освободили населённый пункт Бердычи в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населённый пункт Бердычи Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, российские войска улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс в ДНР.

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Напомним, что 27 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что группировка Вооружённых сил Украины попала в окружение на окраине села Бердычи под Авдеевкой. Кстати, и сам главком ВСУ Александр Сырский не стал отрицать тактических успехов Армии России, атакующей по всей линии боевого соприкосновения.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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