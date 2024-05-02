Российские войска освободили населённый пункт Бердычи

Российские войска полностью освободили населённый пункт Бердычи в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населённый пункт Бердычи Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, российские войска улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс в ДНР.