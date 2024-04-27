В ДНР сообщили, что бойцов ВСУ взяли в окружение в Бердычах
Советник главы ДНР Кимаковский: Группировку ВСУ окружили в селе Бердычи
Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) попала в окружение на окраине села Бердычи под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Вооружённые формирования Украины в Бердычах фактически оказались в окружении", — приводит ТАСС слова Кимаковского.
Советник главы ДНР дополнил, что оперативная обстановка вокруг села не позволяет украинским войскам чувствовать себя свободно, так как они испытывают проблемы с логистикой и подвозом боекомплекта и провизии. Кроме того, группировка ВСУ пытается удержать оборону на окраинах населённого пункта.
А ранее Life.ru рассказывал, что одна из элитных бригад ВСУ попала в сложную ситуацию в Донбассе. В Великобритании считают, что украинские бойцы находятся в шаге от окружения, это настоящий "коллапс".
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