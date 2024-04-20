"В шаге от окружения": Элитной бригаде ВСУ предрекли незавидную судьбу
Британский аналитик Меркурис: Элитную 47-ю бригаду ВСУ вот-вот окружат россияне
Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ находится в сложной ситуации на Донбассе, рассказал в одном из выпусков своего блога на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.
"Сорок седьмая мехбригада, <…> которая практически непрерывно участвует в боях с июня прошлого года, находится в большой опасности. Она в шаге от окружения, поэтому может принять решение об отходе с позиций, несмотря на шквал критики, который обрушится на неё за это", — обратил внимание Меркурис.
По его данным, на Украине повышается градус паники на фоне развития ситуации на Донбассе. Он уточнил, что ВСУ "терпят коллапс" и у них из-под ног уходит почва.
Ранее сообщалось, что Украине стоит огромных усилий удерживать линию фронта в зоне СВО. Западные СМИ ссылаются на высокопоставленных украинских офицеров, подчёркивая, что падение ВСУ может случиться уже грядущим летом. Эксперты уверяют, что командиры на публику демонстрируют уверенность, однако признают ужасное положение дел.
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