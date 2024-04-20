"В шаге от окружения": Элитной бригаде ВСУ предрекли незавидную судьбу

Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ находится в сложной ситуации на Донбассе, рассказал в одном из выпусков своего блога на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

"Сорок седьмая мехбригада, <…> которая практически непрерывно участвует в боях с июня прошлого года, находится в большой опасности. Она в шаге от окружения, поэтому может принять решение об отходе с позиций, несмотря на шквал критики, который обрушится на неё за это", — обратил внимание Меркурис.

По его данным, на Украине повышается градус паники на фоне развития ситуации на Донбассе. Он уточнил, что ВСУ "терпят коллапс" и у них из-под ног уходит почва.