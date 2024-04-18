Скоро Российская армия полностью обрушит фронт Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на аналитика корпорации RAND* Брайдена Сперлинга.

"Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта", — отметил эксперт.

По его словам, с каждым днём положение украинских военных становится всё печальнее. Сперлинг считает, что вооружение и способности живой силы ВС РФ во много раз превосходят ВСУ. Кроме того, Незалежная чувствует острый дефицит ПВО, а западные партнёры не торопятся оказывать реальную помощь.

Ранее Life.ru писал, что Киев с большим трудом удерживает линию фронта в зоне СВО. Как отметили западные журналисты, ссылаясь на высокопоставленных украинских офицеров, крах ВСУ может наступить уже этим летом. По мнению экспертов, командиры на публику демонстрируют уверенность, но на самом деле признают ужасное положение дел.