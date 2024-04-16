"Ракет было ноль": Зеленский возложил на Запад ответственность за уничтожение Трипольской ТЭС
Зеленский заявил, что у Киева не было ракет для защиты Трипольской ТЭС
Владимир Зеленский возложил на Запад частичную ответственность за уничтожение Трипольской ТЭС. Заявление прозвучало в интервью PBS. По словам политика, у Украины попросту не осталось ракет для защиты станции.
Пожар на Трипольской ТЭС в Киевской области после ракетного удара. Видео © Telegram / mosiychuk72
"На Трипольскую станцию — от неё зависит свет в киевском регионе — летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", — резюмировал он.
Ранее в Минэнерго Украины подтвердили, что Трипольская ТЭС, расположенная недалеко от Киева, полностью уничтожена. Ракетный удар был нанесён российскими войсками в ночь на 11 апреля. Станция производила 57% электроэнергии в Киевской области. Как следствие, украинская промышленность окажется выведенной из строя: встанут цеха по производству беспилотников и другой военной техники, а также остановится железнодорожное сообщение.
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