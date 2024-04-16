"Ракет было ноль": Зеленский возложил на Запад ответственность за уничтожение Трипольской ТЭС

Владимир Зеленский возложил на Запад частичную ответственность за уничтожение Трипольской ТЭС. Заявление прозвучало в интервью PBS. По словам политика, у Украины попросту не осталось ракет для защиты станции.

Пожар на Трипольской ТЭС в Киевской области после ракетного удара. Видео © Telegram / mosiychuk72

"На Трипольскую станцию — от неё зависит свет в киевском регионе — летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", — резюмировал он.