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Уничтожение крупной ТЭС под Киевом может парализовать сборку БПЛА и военной техники

Рогов: Уничтожение Трипольской ТЭС ударит по оборонной промышленности Украины

11 апреля, 14:13
Удар по Трипольской ТЭС под Киевом. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Удар по Трипольской ТЭС под Киевом. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

В Киевской, Житомирской и Черкасской областях полностью нарушено энергосообщение после российского удара по Трипольской ТЭС под Киевом. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Удар по Трипольской ТЭС под Киевом. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"Электроэнергия шла не только в Киевскую область, но и соседние Черкасскую и Житомирскую. По сути, энергобаланс будет нарушен в трёх областях, это чувствительный удар", — поделился он.

Сейчас Трипольская ТЭС полностью разрушена, а ведь она производила 57% электроэнергии в Киевской области, отметил Рогов. Как следствие, украинская промышленность окажется выведенной из строя: встанут цеха по производству беспилотников и другой военной техники, а также остановится железнодорожное сообщение.

Подстанция в Михайло-Ларине под Николаевом разрушена ударом ВС России
Подстанция в Михайло-Ларине под Николаевом разрушена ударом ВС России

Ранее в Минэнерго Украины подтвердили, что Трипольская ТЭС, расположенная недалеко от Киева, полностью уничтожена. Ракетный удар был нанесён российскими войсками в ночь на 11 апреля.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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