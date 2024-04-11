"Центрэнерго Украины" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

Трипольская ТЭС, расположенная недалеко от Киева, полностью уничтожена. Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на компанию "Центрэнерго Украины", которая управляет тепловой электростанцией.

Пожар на ТЭС. Видео © Telegram / "Политика страны"

"В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области", — говорится в сообщении.

Информацию также подтвердили в Минэнерго Украины. Там уточнили, что на предприятии произошёл масштабный пожар в турбинном цехе. В настоящее время на электростанции продолжаются работы по локализации возгорания.