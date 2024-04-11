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11 апреля, 10:01

"Центрэнерго Украины" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

Трипольская ТЭС, расположенная недалеко от Киева, полностью уничтожена. Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на компанию "Центрэнерго Украины", которая управляет тепловой электростанцией.

Пожар на ТЭС. Видео © Telegram / "Политика страны"

"В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области", — говорится в сообщении.

Информацию также подтвердили в Минэнерго Украины. Там уточнили, что на предприятии произошёл масштабный пожар в турбинном цехе. В настоящее время на электростанции продолжаются работы по локализации возгорания.

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Ранее Life. ru сообщал, что под Киевом при массированной атаке повреждён объект критической инфраструктуры. В украинской прессе стали массово публиковаться видео пожара. О том, что вспыхнула ТЭС, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

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Telegram / "Политика страны"

Александра Мышляева
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