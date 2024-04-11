"Центрэнерго Украины" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
Трипольская ТЭС, расположенная недалеко от Киева, полностью уничтожена. Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на компанию "Центрэнерго Украины", которая управляет тепловой электростанцией.
Пожар на ТЭС. Видео © Telegram / "Политика страны"
"В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области", — говорится в сообщении.
Информацию также подтвердили в Минэнерго Украины. Там уточнили, что на предприятии произошёл масштабный пожар в турбинном цехе. В настоящее время на электростанции продолжаются работы по локализации возгорания.
Ранее Life. ru сообщал, что под Киевом при массированной атаке повреждён объект критической инфраструктуры. В украинской прессе стали массово публиковаться видео пожара. О том, что вспыхнула ТЭС, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
Telegram / "Политика страны"