Объект критической инфраструктуры под Киевом повреждён при массированной атаке

В Киевской области во время объявленной воздушной тревоги был атакован объект критической инфраструктуры. Об этом говорится в телеграм-канале областной администрации.

"Сегодня ночью область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами. Тревога продолжалась более пяти часов. К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры", — сказано в публикации.