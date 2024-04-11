Объект критической инфраструктуры под Киевом повреждён при массированной атаке
В Киевской области заявили о поражении объекта критической инфраструктуры
В Киевской области во время объявленной воздушной тревоги был атакован объект критической инфраструктуры. Об этом говорится в телеграм-канале областной администрации.
"Сегодня ночью область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами. Тревога продолжалась более пяти часов. К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры", — сказано в публикации.
Ранее руководитель подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной администрации заявил о десяти ударах по объектам критической инфраструктуры в самом городе и регионе. Он добавил, что электроснабжение области и областного центра обеспечивается с перебоями, а кроме того, из-за проблем с энергией в Харькове временно остановлена работа метрополитена.
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