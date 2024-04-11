Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 05:38

Объект критической инфраструктуры под Киевом повреждён при массированной атаке

В Киевской области заявили о поражении объекта критической инфраструктуры

В Киевской области во время объявленной воздушной тревоги был атакован объект критической инфраструктуры. Об этом говорится в телеграм-канале областной администрации.

"Сегодня ночью область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами. Тревога продолжалась более пяти часов. К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры", сказано в публикации.

В ВСУ заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе
В ВСУ заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе

Ранее руководитель подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной администрации заявил о десяти ударах по объектам критической инфраструктуры в самом городе и регионе. Он добавил, что электроснабжение области и областного центра обеспечивается с перебоями, а кроме того, из-за проблем с энергией в Харькове временно остановлена работа метрополитена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров