Работа российских истребителей на Украине подняла на уши военную авиацию Польши

Оперативное командование польской армии в очередной раз подняло в небо самолёты в связи с якобы активностью дальней авиации России. Там призвали граждан не беспокоиться из-за шума.

"Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью (11 апреля 2024 года) наблюдается усиленная активность дальней авиации РФ", — проинформировало командование ВС Польши в соцсети X (ранее Twitter).

Там заверили, что для обеспечения безопасности Польши были приняты необходимые меры, польские военные постоянно следят за ситуацией.