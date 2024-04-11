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11 апреля, 05:30

Работа российских истребителей на Украине подняла на уши военную авиацию Польши

ВС Польши подняли в небо самолёты в связи с "активностью дальней авиации России"

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Оперативное командование польской армии в очередной раз подняло в небо самолёты в связи с якобы активностью дальней авиации России. Там призвали граждан не беспокоиться из-за шума.

"Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью (11 апреля 2024 года) наблюдается усиленная активность дальней авиации РФ", — проинформировало командование ВС Польши в соцсети X (ранее Twitter).

Там заверили, что для обеспечения безопасности Польши были приняты необходимые меры, польские военные постоянно следят за ситуацией.

Более 10 ударов нанесено по критической инфраструктуре Харькова и области
Более 10 ударов нанесено по критической инфраструктуре Харькова и области

Сообщение командования польской армии появилось на фоне активности российской авиации на Украине. Этой ночью по всей стране звучала воздушная тревога, взрывы прозвучали в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Андрей Бражников
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