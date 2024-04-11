Украинцы сняли на видео мишень массированной атаки под Киевом, длившейся 5 часов
Экс-нардеп Рады Мосийчук сообщил о пожаре на Трипольской ТЭС в Киевской области
В украинской прессе публикуется видео пожара в Киевской области после массированной ночной атаки. Горит Трипольская ТЭС после ракетных ударов, сообщает бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
Предположительно, пожар на Трипольской ТЭС в Киевской области после ракетного удара. Видео © Telegram / mosiychuk72
"05:40 ракетные удары (предварительно, 3 прилёта) по территории Трипольской ТЭС с последующим возгоранием машинного зала", — написал экс-нардеп, выложив кадры от очевидцев с последствиями массированной атаки.
Ранее в киевской областной администрации действительно заявляли о поражении объекта критической инфраструктуры, но о каком именно — умолчали. Воздушная тревога в регионе действовала более пяти часов.
Telegram / mosiychuk72