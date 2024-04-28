Сырский заявил об отходе ВСУ "на новые рубежи"
Главком ВСУ Сырский заявил, что ВС РФ активно атакуют по всей линии фронта
Киев признал успехи ВС РФ по всей линии фронта. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные успешно атакуют по всей линии фронта, добившись существенного тактического перевеса в расстановке сил. Об этом написал в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Ситуация на фронте обострилась. <...> [Силы РФ] активно атакуют по всей линии фронта, на некоторых направлениях имеют тактические успехи. Происходит динамичное изменение обстановки", — утверждает он.
Сырский назвал самыми сложными направлениями для украинских военных Покровское и Кураховское. По его словам, ВСУ отступили на данных участках на "новые рубежи западнее Бердычей, Семёновки и Новомихайловки". Также вызывают тревогу у Сырского боевые действия в Запорожской и Херсонской областях, где украинская армия держится из последних сил, несмотря на подоспевшие артиллерийские и танковые подразделения.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы российской группировки войск "Запад" в ходе выполнения задач специальной военной операции за сутки отбили три контратаки ВСУ, а также заняли более выгодные рубежи. Враг лишился 270 человек.