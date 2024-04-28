Сырский заявил об отходе ВСУ "на новые рубежи" Главком ВСУ Сырский заявил, что ВС РФ активно атакуют по всей линии фронта 28 апреля, 13:58 Киев признал успехи ВС РФ по всей линии фронта. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные успешно атакуют по всей линии фронта, добившись существенного тактического перевеса в расстановке сил. Об этом написал в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Ситуация на фронте обострилась. <...> [Силы РФ] активно атакуют по всей линии фронта, на некоторых направлениях имеют тактические успехи. Происходит динамичное изменение обстановки", — утверждает он.

Сырский назвал самыми сложными направлениями для украинских военных Покровское и Кураховское. По его словам, ВСУ отступили на данных участках на "новые рубежи западнее Бердычей, Семёновки и Новомихайловки". Также вызывают тревогу у Сырского боевые действия в Запорожской и Херсонской областях, где украинская армия держится из последних сил, несмотря на подоспевшие артиллерийские и танковые подразделения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы российской группировки войск "Запад" в ходе выполнения задач специальной военной операции за сутки отбили три контратаки ВСУ, а также заняли более выгодные рубежи. Враг лишился 270 человек.

Авторы Татьяна Миссуми